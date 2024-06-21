Российский боец Гаджи Рабаданов и Элвин Эспиноза из США проведут поединок в рамках турнира PFL 5 в ночь с 21 на 22 июня на арене Huntsman Center в Солт-Лейк-Сити, штат Юта (США). Начало — в 01.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире следить за ходом поединков можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 01.00 мск. Узнать полный кард турнира можно в материале по ссылке на сайте «СЭ».

30-летний россиянин в ММА имеет рекорд — 21-4-1. На счету 31-летнего американца профессиональный рекорд — 10-0.

В своем последнем поединке весной 2024 года Рабаданов победил Соломона Ренфро единогласным решением судей. Эспиноза в предыдущем бою победил техническим нокаутом Адама Пикколотти. Это было в апреле этого года.

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