Глава Bellator назвал два лучших боя, которые когда-либо видел

Скотт Кокер, глава Bellator, заявил, что два его любимых боя были с участием Ника Диаса (26-10).

«На ум мне приходят два боя, которые я могу назвать величайшими. Первый — это бой Ника Диаса на Pride в Лас-Вегасе [против Таканори Гоми], второй — это бой Ника Диаса против Пола Дейли (43-18) [на Strikeforce в 2011 году]. Это два моих любимых боя», — сказал Кокер на пресс-конференции Bellator.

Диас выиграл у Таканори Гоми (36-15) гогоплатой во втором раунде. Позже бой был признан несостоявшимся из-за положительного теста на марихуану у Диаса. Диас победил Дейли техническим нокаутом в первом раунде.