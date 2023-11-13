Гончаров высказался об отстранения Нурмагомедова из-за нарушения антидопинговых правил

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров высказался насчет отстранения россиянина Усмана Нурмагомедова из-за нарушения антидопинговых правил.

«Не стоит лишать Нурмагомедова титула. Он не успел вовремя уведомить атлетическую комиссию о добавках, которые употреблял. Усман не похож на человека, который принимает допинг. По своему телосложению и своим боям. Видно, что его команда не на допинге. Не знаю, как это произошло. Эта новость была для меня такой же шокирующей, как поражение Сергея Павловича. Звучало как бред. Сразу санкции без прелюдий. Человека выбрасывают из Гран-при и дисквалификация. Лишать титула — это прямо жестко в такой ситуации», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест. Спортсмен сдал положительный анализ на неизвестное вещество и его бой с Брентом Примусом (12-3), который состоялся 7 октября на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, признан несостоявшимся. Усман дисквалифицирован на шесть месяцев.

После этого россиянин объяснил, как запрещенный препарат попал в его организм.

Брат Хабиба дисквалифирован после проверки на допинг. Но титул Bellator у него отбирать не стали