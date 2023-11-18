Гребнев назвал общую черту Александра Шаблия и Хабиба Нурмагомедова

Российский боец Александр Гребнев высказался о победе Александра Шаблия над бразильцем Патрики Фрейре на 301-м номерном турнире Bellator.

«Считаю, что оба бойца были готовы к тому, чтобы выстоять в поединке все пять раундов. Возможно, у Фрейре и чуть больше мощи, но он оказался медленнее Шаблия, к тому же хуже чувствовал тайминги в бою. Уровень ударной техники Александра был объективно выше, чем у Патрики. Лично для меня победа Саши была очевидна, я знал, что он выиграет. Только один раз бразилец сумел попасть по нему своей атакой, но Шаблию удалость уйти от этого за счет работы ногами.

Александр с самого начала включился в бой с Патрики, но уже второй раунд показал, чем закончится их поединок. Он сразу же стал оказывать давление на соперника, его можно сравнить с Хабибом Нурмагомедовым, только он был хорош в борьбе, а Шаблий отличается ударной техникой», — цитирует Гребнева RT.

Теперь на счету 30-летнего Шаблия 24 победы и 3 поражения.