Хабиб будет угловым Усмана Нурмагомедова в бою с Шаблием

Хабиб Нурмагомедов будет секундантом чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова в его бою с Александром Шаблием, который состоится 7 сентября. Об этом Усман Нурмагомедов сообщил журналистам в Абу-Даби.

На счету 26-летнего Нурмагомедова 17 побед в 17 поединках. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. У 31-летнего Шаблия — 24 победы и 3 поражения. Оба представляют Россию.

В начале 2023 года стало известно, что Хабиб Нурмагомедов принял решение больше не секундировать бойцов своей команды и не руководить их тренировочном процессе. Однако с весны этого года Хабиб активно участвует в тренировках, а 1 июня был угловым Ислама Махачева в бою с Дастином Порье в UFC. 3 августа же он будет секундировать Умара Нурмагомедова в поединке с Кори Сэндхэгеном.