Хабиб: «Усман — это будущее нашего вида спорта»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) в преддверии титульного боя между чемпионом Bellator в легком весе Усманом Нурмагомедовым (17-0) и финалистом Гран-при Bellator в легком весе Александром Шаблием (24-3) назвал брата «будущим MMA».

— Усман Нурмагомедов — это будущее нашего вида спорта. Он представляет молодое поколение спортсменов из нашего зала. Меня и Усмана тренировал мой отец, а сейчас я сам тренирую его. Мы провели в спортзале вместе много лет, более 15 лет.

Усман всегда был очень целеустремленным. Именно поэтому он до сих пор остается непобежденным. Он чемпион мира Bellator в легком весе и будет защищать свой титул. В следующем бою он продемонстрирует и докажет, почему сейчас он один из лучших в мире, — сказал Нурмагомедов в промо-ролике Bellator.

Нурмагомедов и Шаблий подерутся 7 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.