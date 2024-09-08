Хабиб: «Усман — один из лучших легковесов мира»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) после боя чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова (18-0) и финалиста Гран-при Bellator в легком весе Александра Шаблия (24-3) назвал двоюродного брата одним из лучших легковесов мира.

«Усман прямо сейчас один из лучших бойцов в легком весе. Я был раньше, сейчас лучший — Ислам [Махачев], Усман — следующий. И вы знаете, это династия. Много-много лет люди будут говорить и даже не понимать почему. Потому что мы так много работаем, верим в Аллаха и верим в себя», — сказал Хабиб после боя Усмана и Шаблия.

Нурмагомедов победил Шаблия единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.