Хабиб: «У Усмана большое будущее. Он может стать одним из величайших»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) уверен, что если чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) не будет расслабляться, то внесет свое имя в список величайших бойцов в истории.

«Сегодня был удивительный день для всей нашей команды. Усман проделал потрясающую работу. Он показал всему миру, почему он один из лучших в мире, и он продолжает расти. Ему только что исполнилось 26 лет, и я верю, что у него будет большое, большое будущее. Он уже вошел в историю, выиграл и защитил свой титул трижды, но можете ли вы представить, что будет через пять-шесть лет, если этот парень не будет расслабляться? Он сможет внести свое имя в список величайших бойцов. Вот во что я верю», — сказал Нурмагомедов Bellator.

Нурмагомедов победил Шаблия единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.