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Хабиб: «Если кто огорчился победой Усмана, то извиняемся, таков уж это спорт»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) отметил, что чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) растет с каждым годом и с каждым боем.

«Я думаю, тут добавить нечего, наше выступление само за себя говорит, готовились долго и усердно. Усман провел очень грамотный бой, видно, что растет с каждым годом и с каждым боем.

Спасибо всем, кто переживал и болел, мы всей командой это чувствуем и видим, а мы в свою очередь стараемся оправдать ожидания всех тех, кому мы близки по духу и менталитету, а если кто огорчился нашей победой, то извиняемся, таков уж это спорт — один выигрывает, а другой проигрывает.

Как говорил нам мой Отец: сохраняя прежние качества, двигаемся дальше", — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов победил Александра Шаблия (24-3) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.

Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов

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