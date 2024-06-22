Российский боец Хасан Магомедшарипов проведет поединок в полулегком весе (до 65,8 килограммов) против американца Тайлера Мэтисона на турнире по ММА Bellator Champions Series 3 в субботу, 22 июня. Бой Магомедшарипов — Мэтисон закроет предварительный кард вечера смешанных единоборств. Ориентировочное время начала — в 21.30 по московскому времени.

В прямом эфире следить за трансляцией боя можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Ключевые события схватки будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

23-летний россиянин в смешанных единоборствах одержал девять побед в девяти поединках. На счету 32-летнего американца в профессиональной карьере — три победы и три поражения.

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