Магомедшарипов подерется с Мэтисоном на турнире Bellator 22 июня

Российский боец полусреднего веса Хасан Магомедшарипов подерется с американцем Тайлером Мэтисоном на турнире Bellator Champions Series 3 22 июня. Их поединок пройдет в Дублине (Ирландия) на территории спортивного комплекса 3Arena Dublin. Он начнется в 21.30 по московскому времени.

Смотреть бой Bellator Магомедшарипов — Мэтисон можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. В нашем матч-центре будут доступны ключевые события поединка.

В активе 23-летнего Магомедшарипова в ММА — 9 побед в 9 поединках. У 32-летнего Мэтисона — три победы и три поражения в карьере.

Ознакомиться подробнее с кардом вечера ММА Bellator Champions Series 3 можно с помощью материала «СЭ».

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