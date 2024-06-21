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Сегодня, 21:30

Хасан Магомедшарипов — Тайлер Мэтисон: время начала и где смотреть бой Bellator 22 июня

Магомедшарипов подерется с Мэтисоном на турнире Bellator 22 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Хасан Магомедшарипов.
Хасан Магомедшарипов (в красных перчатках).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский боец полусреднего веса Хасан Магомедшарипов подерется с американцем Тайлером Мэтисоном на турнире Bellator Champions Series 3 22 июня. Их поединок пройдет в Дублине (Ирландия) на территории спортивного комплекса 3Arena Dublin. Он начнется в 21.30 по московскому времени.

Смотреть бой Bellator Магомедшарипов — Мэтисон можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. В нашем матч-центре будут доступны ключевые события поединка.

В активе 23-летнего Магомедшарипова в ММА — 9 побед в 9 поединках. У 32-летнего Мэтисона — три победы и три поражения в карьере.

Ознакомиться подробнее с кардом вечера ММА Bellator Champions Series 3 можно с помощью материала «СЭ».

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Bellator (Беллатор)
Тайлер Мэтисон
Хасан Магомедшарипов
ММА
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Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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Bellator Champions Series 3: время начала и где смотреть трансляцию боев