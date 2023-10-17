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Хавьер Мендес: «Усман Нурмагомедов выиграл бы у Волкановски 4 раунда из 5»

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) одолел бы действующего чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски (26-2). Об этом Мендес сказал в интервью «СЭ».

— Как бы Усман подрался против Волкановски прямо сейчас?

— Думаю, он подрался бы фантастически, не хуже Ислама, который убедительно побил Волкановски в первом бою. На мой взгляд, Ислам выиграл 4,5 раунда. Я отдаю Волку только последние 50 секунд и думаю, что Усман сделал бы с Волкановски все то же самое, что Ислам. И Усман, и Ислам — это два отличных бойца.

Нурмагомедов победил Брента Примуса (12-3) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США.

Александр Волкановски
Усман Нурмагомедов
Хавьер Мендес
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