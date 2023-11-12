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Bellator

Допинг

Сегодня, 10:55

Гаджиев — об Усмане Нурмагомедове: «Провалить допинг-тест — это залет для любого бойца»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на проваленный допинг-тест российского бойца, чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова.

«Редко слышу, чтобы в Bellator кто-то попадался на допинг-тесте. Если это действительно так, то Усману надо объяснить, почему это произошло. Провалить допинг-тест — это залет для любого бойца. И отдельный разговор с командой Хабиба [Нурмагомедова] будет иметь место. Команда Хабиба всегда в этом смысле слова была на высоте», — сказал Гаджиев «СЭ».

Усман Нурмагомедов. Брат Хабиба дисквалифицирован после проверки на допинг. Но титул Bellator у него отбирать не стали

Усман Нурмагомедов сдал положительный анализ на неизвестное вещество и его бой с Брентом Примусом (12-3), который состоялся 7 октября на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, признан несостоявшимся. Усман дисквалифицирован на шесть месяцев.

Bellator (Беллатор)
Камил Гаджиев
Усман Нурмагомедов
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