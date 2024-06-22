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Сегодня, 21:55

Касум Касумов — Матеус Маттос: смотреть трансляцию боя Bellator

Касум Касумов подерется с Матеусой Маттосом на Bellator Champions Series 3 22 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Касум Касумов.
Фото кадр видео YouTube-канала Хабиб Нурмагомедов
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Россиянин Касум Касумов и бразильский боец Матеус Маттос проведут поединок в легкой весовой категории на турнире Bellator Champions Series 3 в субботу, 22 июня. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «3Arena» в Дублине (Ирландия). Ориентировочное время начала — в 22.30 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть трансляцию боя Касумов — Маттос можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

29-летний Касумов в смешанных единоборствах одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В активе 32-летнего Маттоса в профессиональной карьере — 15 побед, три поражения и одна ничья.

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Касум Касумов
Матеус Маттос
ММА
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Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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