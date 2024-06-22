Россиянин Касум Касумов и бразильский боец Матеус Маттос проведут поединок в легкой весовой категории на турнире Bellator Champions Series 3 в субботу, 22 июня. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «3Arena» в Дублине (Ирландия). Ориентировочное время начала — в 22.30 по московскому времени.

В прямом эфире смотреть трансляцию боя Касумов — Маттос можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

29-летний Касумов в смешанных единоборствах одержал 14 побед и потерпел одно поражение. В активе 32-летнего Маттоса в профессиональной карьере — 15 побед, три поражения и одна ничья.

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ»