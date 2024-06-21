Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Bellator. Новости
Календарь
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 22:30

Касум Касумов — Матеус Маттос: время начала и где смотреть бой Bellator 22 июня

Касумов и Маттос проведут поединок на турнире Bellator 22 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Касум Касумов.
Касум Касумов.
Фото кадр видео YouTube-канала Хабиб Нурмагомедов
Telegram Дзен

Российский боец легчайшего веса Касум Касумов подерется с представителем Бразилии Матеусом Маттосом на турнире Bellator Champions Series 3 в Дублине (Ирландия) 22 июня. Их поединок на территории 3Arena Dublin начнется в 22.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию боя Bellator Касумов — Маттос можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов противостояния в Дублине.

У 29-летнего Касумова в ММА на профессиональном уровне — 14 побед и одно поражение. На счету 32-летнего Маттоса — 15 побед, три поражения и одна ничья.

Подробнее ознакомиться с кардом вечера ММА Bellator Champions Series 3 можно с помощью материала «СЭ».

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Bellator (Беллатор)
Касум Касумов
Матеус Маттос
ММА
0
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
УЕФА начал расследование в отношении форварда «Рубина» и сборной Албании Даку
Нидерланды 21 июня сыграют с Францией на Евро-2024
Врач назвал наиболее опасные с точки зрения заражения ботулизмом продукты
Кому достался самый сложный календарь будущего сезона РПЛ
Черногория и соседние страны из-за аварии оказались почти полностью обесточены
Политолог рассказал о последствиях вступления в ЕС для Украины и Молдавии
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Хасан Магомедшарипов — Тайлер Мэтисон: время начала и где смотреть бой Bellator 22 июня