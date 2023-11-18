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Сегодня, 12:21

Корешков ответил на вопрос о потенциальном бое за титул с Джексоном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков ответил на вопрос о потенциальном бое за титул с Джейсоном Джексоном.

«Титульный бой? Еще неясно, что будет с Bellator. Посмотрим, что дальше. Джексон — очень сильный парень, бой с ним будет тяжелым. Он хорош в передвижениях, бьет в стойке и при этом очень хорошо борется. Понимаю, какие моменты нужно делать, но получатся они или нет, станет ясно уже в бою», — приводит слова Корешкова «РБ Спорт».

18 ноября Джексон в поединке за титул чемпиона Bellator в полусреднем весе победил украинца Ярослава Амосова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-titul-ny-j-boj-eshhe-neyasno-chto-budet-s-bellator/
Андрей Корешков
Джейсон Джексон
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