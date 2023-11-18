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Сегодня, 16:53

Корешков признался, что считает себя главным претендентом на титульный бой с Джексоном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский полусредневес Андрей Корешков признался, что считает себя главным претендентом на титульный бой с чемпионом Bellator Джейсоном Джексоном.

«Сейчас определился новый чемпион. Нужен кто-то, кто будет оспаривать его титул. Пока я вписываюсь в число претендентов. Рейтинг и победа над сильным оппонентом в последнем бою говорят об этом. Удивит ли меня, если официальным претендентом назначат другого бойца? Да», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

18 ноября Джексон в поединке за титул чемпиона Bellator в полусреднем весе победил украинца Ярослава Амосова.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/koreshkov-menya-udivit-esli-pretendentom-na-titul-dzheksona-budu-ne-ya-306811/
Андрей Корешков
Джейсон Джексон
ММА
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