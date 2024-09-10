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Сегодня, 03:16

Корешков: «У Усмана Нурмагомедова не осталось соперников, кроме Макки»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Андрей Корешков прокомментировал поединок россиян Усмана Нурмагомедова и Александра Шаблия на Bellator Champions Series.

«Я не смотрел полностью этот бой, но видел краткий обзор. Все говорят, что бой получился неинтересным. Очень мало было действий, но Усман был чуть лучше. Сейчас у него в этом весе из соперников остается только Эй-Джей Макки. Можно еще провести бой с младшим Питбулем, если он согласится подняться в легкий вес и попытаться взять реванш за брата. Эй-Джей Макки в целом достойный вариант», — приводит слова Корешкова Vprognoze.ru.

Нурмагомедов победил Шаблия единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.

Источник: Vprognoze
Александр Шаблий
Андрей Корешков
Усман Нурмагомедов

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