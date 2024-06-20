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Сегодня, 14:31

Корешков рассказал о важности Шлеменко на собственных поединках

Виктория Кравченко
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков рассказал о важности фигуры своего тренера Александра Шлеменко на поединках.

«Рядом с Александром я чувствую уверенность в себе. Он многое видит со стороны. Я его очень хорошо слышу во время боя. Отчетливо. Его голос — это лучик света в темноте. Всегда видно, всегда чувствуешь. Конкретно для меня, потому что у нас большой опыт совместной работы. У меня всегда получалось хорошо выступать по его наводкам», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

28 июня Корешков встретится с бразильцем японского происхождения Гоити Ямаучи на турнире PFL 6 в Сью-Фоллс (США). На счету 33-летнего Корешкова 27 побед и 5 поражений за карьеру.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/koreshkov-golos-shlemenko-luchik-sveta-v-temnote-vo-vremya-moikh-boev-374667/
Александр Шлеменко
Андрей Корешков
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