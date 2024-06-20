Корешков рассказал о важности Шлеменко на собственных поединках

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков рассказал о важности фигуры своего тренера Александра Шлеменко на поединках.

«Рядом с Александром я чувствую уверенность в себе. Он многое видит со стороны. Я его очень хорошо слышу во время боя. Отчетливо. Его голос — это лучик света в темноте. Всегда видно, всегда чувствуешь. Конкретно для меня, потому что у нас большой опыт совместной работы. У меня всегда получалось хорошо выступать по его наводкам», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.