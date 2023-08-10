Крис Сайборг подерется с Кэт Зингано 7 октября на Bellator 300

Чемпионка полулегкого веса Bellator Крис Сайборг (26-2) подерется с первым номером рейтинга Кэт Зингано (14-4) 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США. Об этом стало известно во время эфира шоу The MMA Hour.

Сайборг идет на серии из шести побед. В прошлом бою она одолела Арлин Бленкоу (15-10) единогласным решением судей. Бой состоялся 23 апреля 2022-го на Bellator 279 в Гавайи, США.

Зингано идет на серии из четырех побед. В прошлом бою она одолела Лию Маккорт (7-3) единогласным решением судей. Бой состоялся 31 марта на Bellator 293 в Темекьюле, США.