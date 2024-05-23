Магомед Магомедов — о бое с Патриком Миксом: «Это было ограбление по-французски»

Российский боец легчайшего веса Магомед Магомедов (20-4) в интервью «СЭ» отметил, что не понимает, за что судьи отдали победу чемпиону Bellator в легчайшем весе Патрику Миксу (20-1) на Bellator Champions Series 2.

— Ты провел бой с Патриком Миксом в Париже. Спорное судейское решение. Что сам скажешь?

— Я не считаю, что это было спорное решение. Я считаю, это было ограблением. Я просто по ходу боя чувствовал, что я выигрываю, и единственное, что он мне сделал, — это отбил мою ногу. Я каждый раунд чувствовал, что выиграл. Я просто не знаю, как победа ускользнула от меня. Но, значит, это было не мое. Но я чувствую себя победителем. Я не чувствую себя проигравшим.

— После боя какие у тебя были эмоции? Опустошение полное? Может быть, раздевалку разнес?

— Не-не, я не такой дикарь. Я себя контролирую. Да, было обидно. Я хотел бой пересмотреть. Думал, как-то, может... ну, самому казалось, как будто выиграл.

Я пересмотрел один-два раза бой. Я просто ничего не увидел, что он сделал, за что ему победу отдали. Наоборот, я сделал достаточно, я потряс его два-три раза. Я его в каждом раунде потряс, но судьи не увидели, может. Видно не было, но он поплыл, когда коленом попал. Ограбление по-французски.

Магомедов проиграл Миксу раздельным решением судей (46-49, 48-47, 48-47). Бой состоялся 17 мая на Bellator Champions Series 2 в Accor Arena в Париже, Франция.