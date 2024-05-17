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Сегодня, 22:00

Магомед Магомедов — Пэтчи Микс: прямая трансляция боя

Магомедов и Микс 17 мая подерутся за титул в легчайшем весе Bellator
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Российский боец ММА Магомед Магомедов.
Магомед Магомедов.
Фото Global Look Press
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Российский боец ММА Магомед Магомедов и представитель США Пэтчи Микс проведут поединок в Париже 17 мая на турнире Bellator Champions Series 2. Спортсмены подерутся за чемпионский пояс в легчайшем весе промоушена. Их поединок начнется около 23.30 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция боя Магомед Магомедов — Пэтчи Микс пройдет в онлайн-кинотеатре Окко для всех пользователей с подпиской на сервис. Она началась в 19.00 мск.

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий вечера смешанных единоборств в Париже.

32-летний Магомедов в профессиональном ММА одержал 20 побед и потерпел 3 поражения. На счету 30-летнего Микса — 27 побед и одно поражение.

Bellator: новости и обзоры поединков, интервью бойцов и тренеров, расписание турниров и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Магомед Магомедов
Bellator (Беллатор)
Пэтчи Микс
ММА
0
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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Магомед Магомедов — Пэтчи Микс: где смотреть трансляцию боя