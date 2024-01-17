Магомедкеримов подерется с чемпионом Bellator 24 февраля в Саудовской Аравии

Действующий чемпион PFL в полусреднем весе россиянин Магомед Магомедкеримов (34-6) проведет следующий поединок против нового чемпиона Bellator Джейсона Джексона (17-4). Бой состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Магомедкеримов в прошлом бою победил в Гран-при PFL, одолев в финале Садибу Си (16-7) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 24 ноября 2023-го в Вашингтоне, США.

Джейсон в прошлом бою одолел Ярослава Амосова (27-1) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 ноября 2023-го на Bellator 301 в Чикаго, США.