Магомедов проиграл Миксу в бою за титул чемпиона Bellator в полулегком весе

Российский боец Магомед Магомедов проиграл американцу Пэтчи Миксу на турнире Bellator Champions Series 2 в Париже. Бой в легчайшем весе промоушена продлился 5 раундов.

Американец победил раздельным решением — 46:49, 48:47, 48:47. Первый судья отдал победу россиянину со счетом 4:1 по раундам, остальные оценили поединок — 3:2 в пользу Микса.

32-летний Магомедов на профессиональном уровне в ММА одержал 20 побед и потерпел 4 поражения. У 30-летнего Микса в смешанных единоборствах — 28 побед и 1 поражение.