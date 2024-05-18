Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Bellator. Новости
Календарь
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 00:27

Магомедов проиграл Миксу в бою за титул чемпиона Bellator в полулегком весе

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский боец Магомед Магомедов проиграл американцу Пэтчи Миксу на турнире Bellator Champions Series 2 в Париже. Бой в легчайшем весе промоушена продлился 5 раундов.

Американец победил раздельным решением — 46:49, 48:47, 48:47. Первый судья отдал победу россиянину со счетом 4:1 по раундам, остальные оценили поединок — 3:2 в пользу Микса.

32-летний Магомедов на профессиональном уровне в ММА одержал 20 побед и потерпел 4 поражения. У 30-летнего Микса в смешанных единоборствах — 28 побед и 1 поражение.

Пэтчи Микс&nbsp;&mdash; Магомед Магомедов. Пэтчи Микс — Магомед Магомедов: онлайн-трансляция Bellator Champions Series Paris

Магомед Магомедов
Пэтчи Микс
ММА
0
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по версии Forbes
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
Откладывали бой трижды, делили миллионы, приплетали политику и разборки с мамой. Что происходит вокруг боя Усик – Фьюри
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Трансферы вратарей в КХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Магомед Магомедов — Пэтчи Микс: прямая трансляция боя