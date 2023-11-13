Макгрегор не удивился положительному допинг-тесту Усмана Нурмагомедова

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор отреагировал на новость о положительном тесте на допинг у россиянина Усмана Нурмагомедова.

«Нисколько не удивился, когда узнал, что у члена команды [Хабиба] Нурмагомедова оказался положительный тест на стероиды. Лицемеры высшего разряда. Стероиды — это харам! Позор Аллаха висит над кланом Нурмагомедовых«, — написал Макгрегор в соцсетях, а позже удалил пост.

11 ноября стало известно, что действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест. Спортсмен сдал положительный анализ на неизвестное вещество и его бой с Брентом Примусом (12-3), который состоялся 7 октября на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, признан несостоявшимся. Усман дисквалифицирован на шесть месяцев.

После этого россиянин объяснил, как запрещенный препарат попал в его организм.

Брат Хабиба дисквалифирован после проверки на допинг. Но титул Bellator у него отбирать не стали