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Сегодня, 12:20

Немков хочет проверить себя в бою с Нганну на турнире PFL

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе, россиянин Вадим Немков прокомментировал новость о покупке Bellator компанией PFL и рассказал о своих планах на следующий год.

«Я знал, что так будет уже давно. Нам рассказывали, о чем они договорились, поэтому новость ожидаемая. Они сохранили промоушен, чтобы выполнить обязательства перед бойцами по контрактам. Если бы организацию просто закрыли, то пришлось бы много денег платить за неустойки, а так закроют контракты со всеми бойцами, а кого-то переподпишут. Выступать я планирую в тяжелом весе, поэтому точно не выступлю в поединке чемпионов Bellator и PFL в полутяжелом весе, потому что врачи запретили мне туда спускаться и гонять по 20 кг. Мне было бы интересно подраться с Фрэнсисом Нганну и проверить себя с таким сильным соперником. О переходе в UFC пока не думаю, потому что мой контракт действует еще год, и я должен его сначала отработать», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

На счету 31-летнего Немкова 17 побед и два поражения в Bellator.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nemkov-khochu-proverit-sebya-v-boyu-s-ngannu-na-turnire-pfl-307747/
Вадим Немков
Фрэнсис Нганну
ММА
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Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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