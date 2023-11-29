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Bellator

Сегодня, 16:11

Немков не примет участия в турнире чемпионов PFL и Bellator, ему интересен бой с Нганну

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион и победитель Гран-при Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал, почему не принял вызов чемпиона PFL и какие поединки были бы ему интересны.

«Сейчас меня активно вызывает на бой чемпион PFL Импа Касанганай, который отмечает меня везде. Но я уже принял решение подниматься в тяжи и следующий бой проведу там. Может, с ним подерется Кори Андерсон в ранге первого номера рейтинга. В ближайшие дни мне не предлагали других вариантов, ждем дальнейшую информацию. Я бы хотел подраться с Фрэнсисом Нганну или с их чемпионом Ренаном Ферейрой, но пока ситуация непонятная», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что объединительный турнир чемпионов Bellator и PFL пройдет 21 февраля в Саудовской Аравии, где чемпион PFL Магомед Магомедкеримов сразится с обладателем титула Bellator Джейсоном Джексоном.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
0
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