Немков прокомментировал бой с Каппелоццей в объединенном турнире Bellator и PFL

Экс-чемпион и победитель Гран-при Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал бой в тяжелом весе с бразильцем Бруно Каппелоццей в объединенном турнире Bellator и PFL.

«Он хороший боец, хороший ударник, выиграл сезон 2021 года в PFL. В прошлом году он также выиграл бой, но потом многих бойцов поймали на допинге. Он тоже был в том списке. Соперник хороший и опытный, но думаю, что мне по силам. Хорошо, что для первого боя в тяжелом весе у меня будет соперник моих габаритов, а не двухметровый боец. Мне надо будет прочувствовать новую для себя категорию, понять, в каком весе будет мне удобно драться, и с божьей помощью, думаю, его победим», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля в совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.