Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 15:25

Немков прокомментировал бой с Каппелоццей в объединенном турнире Bellator и PFL

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-чемпион и победитель Гран-при Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков прокомментировал бой в тяжелом весе с бразильцем Бруно Каппелоццей в объединенном турнире Bellator и PFL.

«Он хороший боец, хороший ударник, выиграл сезон 2021 года в PFL. В прошлом году он также выиграл бой, но потом многих бойцов поймали на допинге. Он тоже был в том списке. Соперник хороший и опытный, но думаю, что мне по силам. Хорошо, что для первого боя в тяжелом весе у меня будет соперник моих габаритов, а не двухметровый боец. Мне надо будет прочувствовать новую для себя категорию, понять, в каком весе будет мне удобно драться, и с божьей помощью, думаю, его победим», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля в совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/nemkov-khorosho-chto-v-pervom-boyu-v-tyazhelom-vese-sopernik-budet-moikh-gabaritov-325102/
Bellator (Беллатор)
Бруно Каппелозза
Вадим Немков
ММА
0
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Сибирь» получила 4 поражения за нарушение лимита на легионеров
Александр Хацкевич назвал работу в «Роторе» худшим этапом в карьере
Актера сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко поймали с наркотиками
Московский аэропорт Внуково временно приостановил прием и отправку самолетов
Reuters указало на риски конфискации имущества РФ для стран Запада
ВС РФ рассказали о женской роте ВСУ на кременском участке фронта
Популярное видео
Бейдер — Молдавский. Видеообзор боя Bellator 273
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Вадим Немков официально освободил титул Bellator в полутяжелом весе