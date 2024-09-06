Нурмагомедов и Шаблий показали одинаковый вес перед боем в Bellator

Российские бойцы смешанных единоборств Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий прошли процедуру взвешивания перед поединком в рамках финала Гран-при Bellator.

Оба бойца уложились в вес, показав одинаковый результат — 154,8 фунта (около 70,2 кг).

Нурмагомедов и Шаблий подерутся 7 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.

На счету 26-летнего Нурмагомедова 17 побед и ни одного поражения в профессиональных единоборствах, один бой признан несостоявшимся.

Боец из Дагестана провел предыдущий поединок 7 октября 2023 года, на турнире Bellator 300 победив американца Брента Примуса единогласным решением судей в полуфинале «Гран-при». Позже этот результат был аннулирован из-за положительной допинг-пробы чемпиона, при этом он сохранил свой пояс.

Александру Шаблию 31 год. У него 24 победы и 3 поражения в профессиональных единоборствах. В своем предыдущем поединке Шаблий 17 ноября 2023 года на турнире Bellator 301 победил бразильца Патрики Фрейре в рамках полуфинала «Гран-при» в легком весе (единогласное решение)