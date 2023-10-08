8 октября в городе Сан-Диего (США) российский боец ММА Усман Нурмагомедов проведет бой с американцем Брентом Примусом на турнире Bellator 300 за титул чемпиона в легкой весовой категории. Их поединок на «Пеканга Арена» возглавит вечер смешанных единоборств, начало — около 06.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Беллатор 300».

В России официальном не будет показана видеотрансляция боя Нурмагомедов — Примус. Зрители могут найти бесплатные прямые эфиры в соцсети «ВКонтакте». Либо воспользуйтесь платным кабельным каналом Showtime.

На счету 25-летнего Нурмагомедова в ММА — 17 побед и 0 поражений. Свой последний бой россиянин провел 10 марта 2023 года. Тогда он победил удушающим приемом американца Бенсона Хендерсона на турнире Bellator 292.

У 38-летнего Примуса карьерный рекорд составляет 12 побед и три поражения. Его последний поединок прошел 12 мая 2023 года. Тогда он одержал победу единогласным решением судей над Мансуром Барнауи на Bellator 296.

Bellator 300 Нурмагомедов — Примус и другие бои: кард и трансляция турнира