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Сегодня, 23:00

Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: во сколько начнется бой и где смотреть трансляцию Bellator Champions Series

Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий подерутся на турнире Bellator Champions Series
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Усман Нурмагомедов.
Фото Bellator
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Российские бойцы Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий проведут схватку в рамках турнира по смешанным единоборствам Bellator Champions Series. Вечер ММА пройдет на арене Pechanga Arena в Сан-Диего (штат Калифорния, США) в ночь на 8 сентября. Бой за титул Bellator в легком весе ожидается в 07.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В России трансляцию вечера смешанных единоборств в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Okko Спорт» по платной подписке.

Рекорд в ММА 26-летнего Нурмагомедова — 17-0. На счету 31-летнего Шаблия профессиональный рекорд — 24-3.

Это первый бой брата Хабиба после дисквалификации из-за допинга.

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Александр Шаблий
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