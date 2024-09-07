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Bellator Champions Series Нурмагомедов — Шаблий: трансляция боев турнира начнется в 3.00

Турнир Bellator Champions Series состоится в США 8 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Шаблий.
Фото Соцсети
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Турнир по ММА Bellator Champions Series состоится на арене Pechanga Arena в Сан-Диего (штат Калифорния, США) в ночь с 7 на 8 сентября. Россиянин Усман Нурмагомедов проведет поединок за титул Bellator в легком весе против соотечественника Александра Шаблия. Главный бой ожидается около 07.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция Bellator Champions Series. На территории России в прямом эфире турнир Bellator Champions Series можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

26-летний Нурмагомедов в карьере провел 17 боев, все завершились победой и еще один бой был признан несостоявшимся. На счету 31-летнего Шаблия — 27 боев (24 победы и 3 поражения).

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Bellator (Беллатор)
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
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