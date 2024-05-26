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Сегодня, 11:29

Мариф Пираев: «Я мелким смотрел на бои Шлеменко и мечтал драться, как он»

Давид Хачатрян
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31-летний российский боец Мариф Пираев (28-4) рассказал «СЭ», как впервые узнал о экс-чемпионе Bellator в среднем весе Александре Шлеменко (65-15).

— Я так понимаю, ты весишь столько же примерно, как Александр Шлеменко, бой с которым у тебя возможен.

— Да, кстати, Камил [Гаджиев] прилетал сюда на хоккей, мы сидели за столом, смотрели этот бой [Шлеменко с Хамитовым], и он мне: «Как тебе идея боя со Шлеменко?» Я говорю: «Почему бы нет?» Я Куата выиграл, и он Куата выиграл. Я думаю, это интересное противостояние. Мне интересно, это громкий бой.

Я, кстати, сейчас вам расскажу историю. Я был еще маленький, даже в зал не ходил. Есть тренер, тоже мой земляк, Кавказ Султанмагомедов или Султанахмедов, точно не помню фамилию [Кавказ Султанмагомедов, чемпион мира по панкратиону, — прим. «СЭ"]. Он из Омска. У них был там зал, «Сатурн». Сарнавский, они все с одного зала и под его руководством тренировались. И получается, я маленький с отцом, а мой отец с Кавказом дружили, пошел на турнир, как сейчас помню, и там говорили: «О, вот это Шлеменко, он очень сильный». Я помню, он этот турнир выиграл. Я еще мелкий был, я его бои смотрел. Все равно знаешь, интересно. Когда-то я смотрел его бои, мечтал драться как он, а на сегодняшний день — я могу с ним подраться, это реальность. Опять же, ему будет это интересно или нет?

Шлеменко победил казахского бойца Куата Хамитова (26-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 11 мая на RCC 19 в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко
Мариф Пираев
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Мариф Пираев: «Я могу легко победить Шлеменко»