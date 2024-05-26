Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Bellator. Новости
Календарь
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 11:24

Мариф Пираев: «Я могу легко победить Шлеменко»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

31-летний российский боец Мариф Пираев (28-4) рассказал «СЭ», за счет чего он может победить экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко (65-15).

— А если состоится бой против Шлеменко, считаешь себя фаворитом?

— Да, считаю. Ну, если посмотреть бой Куата [и Шлеменко], я вполне реально считаю, что я могу легко выиграть.

— За счет чего?

— Я думаю, если я переведу, я ему не дам встать. А у Куата такой борьбы нет. Он глупые ошибки делал, хотя такой опыт у него, сколько он дерется. Да, Куат живучий, он любому может бой дать, но он, например, в ноги проходит, голова вот так [показывает вперед]. Такие нюансы очень много сил забирают. И он плюс не умеет держать на полу, а я считаю, что я могу. Вот то, что с [Максимом] Буториным у меня получилось, я думаю, я буду со всеми своими оппонентами тоже самое делать. Я до этого в плане контроля плохо понимал. И вот в последнее время очень много над контролем работаю, и я прям чувствую, что стал лучше. И я считаю, что вполне могу Шлеменко держать, я его не отпущу.

— А если не сможешь его контролировать в партере?

— Он очень опасный. Если у меня будет с ним бой, конечно, я первый раунд с ним не буду зарубаться. Он все равно больше меня. Я постараюсь его завязать. А со второго, когда он чуть устанет... У него все равно возраст. Да, был бы молодой, это другой разговор. С каждым боем его бои смотришь и понимаешь, что он сдает.

Шлеменко победил казахского бойца Куата Хамитова (26-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 11 мая на RCC 19 в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко
Мариф Пираев
0
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
«Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом России в шестой раз подряд
Ники Минаж оштрафовали на €350 за попытку вывезти наркотики и отпустили
Пока, Канада! До свидания, Швеция! Швейцария и Чехия идут за золотом ЧМ-2024, грохнув главных фаворитов
Росгвардия показала штурм квартиры стрелявшего по полицейским в Петербурге
Сборная Швейцарии обыграла канадцев и вышла в финал чемпионата мира по хоккею
Популярное видео
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Магомед Магомедов: «Кофе в Махачкале лучше, чем в Париже»

Мариф Пираев: «Я мелким смотрел на бои Шлеменко и мечтал драться, как он»