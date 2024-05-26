Мариф Пираев: «Я могу легко победить Шлеменко»

31-летний российский боец Мариф Пираев (28-4) рассказал «СЭ», за счет чего он может победить экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко (65-15).

— А если состоится бой против Шлеменко, считаешь себя фаворитом?

— Да, считаю. Ну, если посмотреть бой Куата [и Шлеменко], я вполне реально считаю, что я могу легко выиграть.

— За счет чего?

— Я думаю, если я переведу, я ему не дам встать. А у Куата такой борьбы нет. Он глупые ошибки делал, хотя такой опыт у него, сколько он дерется. Да, Куат живучий, он любому может бой дать, но он, например, в ноги проходит, голова вот так [показывает вперед]. Такие нюансы очень много сил забирают. И он плюс не умеет держать на полу, а я считаю, что я могу. Вот то, что с [Максимом] Буториным у меня получилось, я думаю, я буду со всеми своими оппонентами тоже самое делать. Я до этого в плане контроля плохо понимал. И вот в последнее время очень много над контролем работаю, и я прям чувствую, что стал лучше. И я считаю, что вполне могу Шлеменко держать, я его не отпущу.

— А если не сможешь его контролировать в партере?

— Он очень опасный. Если у меня будет с ним бой, конечно, я первый раунд с ним не буду зарубаться. Он все равно больше меня. Я постараюсь его завязать. А со второго, когда он чуть устанет... У него все равно возраст. Да, был бы молодой, это другой разговор. С каждым боем его бои смотришь и понимаешь, что он сдает.

Шлеменко победил казахского бойца Куата Хамитова (26-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 11 мая на RCC 19 в Екатеринбурге.