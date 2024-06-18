Российский боец Рамазан Курамагомедов проведет титульный поединок в полусреднем весе против Джейсона Джексона из США на турнире Bellator Champions Series 3 в субботу, 22 июня. Турнир по ММА пройдет в спортивном комплексе 3Arena в Дублине (Ирландия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

27-летний россиянин свой последний бой провел в ноябре прошлого года. Тогда на турнире Bellator 301 Рамазан победил Рэндалла Уоллеса удушающим приемом. Рекорд в ММА Курамагомедова — 12-0.

33-летний американский боец предыдущий раз выходил в октагон в феврале 2024-го в рамках совместного турнира PFL и Bellator, где Джексон победил Рэя Купера техническим нокаутом. На счету Джейсона — 18-4.

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