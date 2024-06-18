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Сегодня, 19:30

Рамазан Курамагомедов — Джейсон Джексон: дата и время начала боя Bellator Champions Series 3

Курамагомедов проведет титульный поединок против Джексона на Bellator Champions Series 3 22 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рамазан Курамагомедов.
Фото Соцсети
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Российский боец Рамазан Курамагомедов проведет титульный поединок в полусреднем весе против Джейсона Джексона из США на турнире Bellator Champions Series 3 в субботу, 22 июня. Турнир по ММА пройдет в спортивном комплексе 3Arena в Дублине (Ирландия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

27-летний россиянин свой последний бой провел в ноябре прошлого года. Тогда на турнире Bellator 301 Рамазан победил Рэндалла Уоллеса удушающим приемом. Рекорд в ММА Курамагомедова — 12-0.

33-летний американский боец предыдущий раз выходил в октагон в феврале 2024-го в рамках совместного турнира PFL и Bellator, где Джексон победил Рэя Купера техническим нокаутом. На счету Джейсона — 18-4.

Bellator: календарь в актуальном виде, рейтинг бойцов, новости и статьи

Bellator (Беллатор)
Джейсон Джексон
Рамазан Курамагомедов
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Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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