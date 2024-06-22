Курамагомедов подерется с Джексоном за титул на Bellator Champions Series 3 22 июня

Российский боец Рамазан Курамагомедов подерется с Джейсоном Джексоном из Ямайки за титул в полусреднем весе на турнире Bellator Champions Series 3 в ночь с 21 на 22 июня. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «3Arena» в Дублине (Ирландия). Ориентировочное время начала в 01.00 по московскому времени.

В прямом эфире следить за трансляцией поединка можно на онлайн-сервисе «Okko Спорт» по платной подписке. Ключевые события поединка буду доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

27-летний Курамагомедов в смешанных единоборствах имеет рекорд — 12-0. На счету 33-летнего Джексона рекорд в профессиональной карьере — 18-4.

Bellator: календарь в актуальном виде, рейтинг бойцов, новости и статьи