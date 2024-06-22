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Сегодня, 13:00

Рамазан Курамагомедов — Джейсон Джексон: во сколько и где смотреть бой Bellator

Курамагомедов проведет поединок против Джексона на турнире Bellator Champions Series 3 22 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рамазан Курамагомедов.
Фото Global Look Press
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Россиянин Рамазан Курамагомедов и Джейсон Джексон из Ямайки проведут титульный поединок в полусреднем весе в рамках турнира Bellator Champions Series 3 в ночь с 22 на 23 июня. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «3Arena» в Дублине (Ирландия). Ориентировочное время начала боя — в 01.00 по московскому времени.

В прямом эфире следить за трансляцией поединка можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

27-летний Курамагомедов предыдущий бой провел осенью 2023-го. На турнире Bellator 301 российский боец победил американца Рэндалла Уоллеса удушающим приемом. Рекорд Курамагомедова в смешанных единоборствах — 12-0.

33-летний Джексон последний раз выходил в клетку зимой этого года. Тогда на совместном турнире PFL и Bellator ямайский боец победил соотечественника Рэя Купера техническим нокаутом. На счету Джейсона в профессиональной карьере рекорд — 18-4.

Bellator: календарь в актуальном виде, рейтинг бойцов, новости и статьи

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