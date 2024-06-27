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Сегодня, 08:37

Российская лига Ural FC хочет подписать контракт с Вадимом Немковым

Руслан Минаев
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Генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин поделился мнением о возможном подписании бывшего чемпиона Bellator Вадима Немкова.

«Вадим — герой нашего времени, один из лучших бойцов мира. Был бы очень рад увидеть его в основном карде Ural FC. Но это вопрос переговоров наших матчмейкеров и его команды. Нет, дело не в деньгах. У него есть контрактные обязательства с PFL. Переговоры с таким бойцом — это очень долгий переговорный процесс. Мы, прежде всего, российская лига, поэтому будем очень рады видеть у себя российских звезд, в том числе Вадима Немкова», — цитирует Габдуллина MMA.Metaratings.ru.

32-летний Немков за карьеру провел 20 боев — 17 побед, 2 поражения и 1 бой признан несостоявшимся.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Вадим Немков
ММА
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