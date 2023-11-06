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Сегодня, 15:42

Российский боец Шаблий: «В США тренеры учат русский язык, чтобы давать нам подсказки»

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Российский боец Bellator Александр Шаблий рассказал о проблеме языкового барьера в США.

«Язык сложно выучить. Естественно, я занимаюсь английским, но практиковать его здесь очень тяжело. Надо отдать должное нашим тренерам, которые учат русский язык, чтобы делать нам подсказки на русском. Тренеры адаптируются к этому и подсказывают на русском. Они молодцы, относятся к этому как к своей работе», — сказал Шаблий в интервью MMA.Metaratings.ru.

17 ноября в турнире Bellator 301 Александр Шаблий (23-3) сразится с бразильским спортсменом Патрики Фрейре (25-11).

Последний бой для российского спортсмена завершился победой в начале третьего раунда. Шаблий встречался с Тофиком Мусаевым.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shablii-amerikanskie-trenery-uchat-russkii-yazyk-chtoby-delat-nam-podskazki-302708/
Александр Шаблий
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