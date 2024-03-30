Шаблий будет судиться с PFL, если лига не проведет финал Гран-при

Финалист Гран-при Bellator Александр Шаблий ответил вице-президенту ACA Асланбеку Бадаеву.

Ранее он заявил, что спортсмену не стоит идти против системы и решать спор с PFL в суде.

«Не соглашусь с ним. Выбор есть. Всегда можно до конца отставить свои интересы и при этом выступать. Я могу подраться с Нурмагомедовым сейчас и оспорить все решения. Если они не проведут финал Гран-при, я могу судиться. Конечно, если в моем контракте не будет пункта, что я не претендую на финал. Контракта пока нет», — цитирует Шаблию MMA.Metaratings.ru.

Усман Нурмагомедов и Шаблий проведут титульный поединок 17 мая на турнире Bellator 303.