Шаблий назвал абсурдной ситуацию с проведением финала Гран-при Bellator

Боец ММА Александр Шаблий высказался о ситуации с проведением финала Гран-при Bellator.

«Сейчас очень абсурдная ситуация. Месяц назад я победил, вышел в финал, и у меня до сих пор нет соперника. Я должен драться за чемпионский бой, за пояс Гран-при, и у меня нет соперников — парадокс. Видите, как от меня постоянно этот пояс отдаляется. Я сам давно готов к чемпионскому бою. Уже все правила говорят о том, что я должен подраться, и все равно у меня нет соперника. Мне без разницы, кто будет соперником: Эй Джей Макки, Брент Примус или Усман Нурмагомедов. Это не принципиально. Я хочу выиграть пояс, хочу привезти его домой. Мне должны организовать этот бой», — приводит слова финалиста Гран-при Bellator Metaratings.ru.

30-летний Шаблий на данный момент является единственным финалистом Гран-при Bellator в легком весе. Ранее в финал попал Усман Нурмагомедов, но его допинг-проба дала положительный результат. Лига пока не приняла решение о том, кто будет соперником Шаблия в финале Гран-при.