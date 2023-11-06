Шаблий: «Единственный плюс Фрейре — нокаутирующий удар как с правой, так и с левой руки»

Участник полуфинала Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий рассказал о подготовке к противостоянию с экс-чемпионом Патрики Фрейре.

«Патрики — правша и стиль у него такой, что можно подобрать подходящих спарринг-партнеров. Эй-Джей Макки — левша, который имеет свою изюминку. Под него сложно было бы подготовиться, потому что его быстрые руки летят под разными углами и он неплохо борется. Подготовка была бы под него непростой. Патрики — парень из среднестатистического класса бойцов. Единственный его плюс — хороший нокаутирующий удар, который он может донести и с правой, и с левой руки. Он бьющий с обеих рук. В этой подготовке стояла задача не пропустить. Я брал бьющих ребят, которые могут крепко приложиться справа. Подготовка была тяжелая, не легче, чем была бы под Эй-Джей Макки, но она отличалась стилями спарринг-партнеров», — цитирует Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Поединок Шаблий — Фрейре состоится 17 ноября на турнире Bellator 301 в рамках Гран-при в легком весе. На счету 30-летнего российского бойца 23 победы и 3 поражения в ММА. В активе 37-летнего бразильца 11 поражений при 25 победах.