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Сегодня, 11:42

Шаблий заявил, что готов нанести Усману Нурмагомедову первое поражение

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Претендент на титул Bellator в легком весе Александр Шаблий ответил на вопрос о том, как отсутствие поражение в рекорде его предстоящего соперника Усмана Нурмагомедова может повлиять на судей поединка.

«Я не знаю, как это может повлиять на судей. На них могут давить личные симпатии и антипатии. Субъективно. После моего боя с Эдуардом Вартаняном вопрос судейства для меня всегда остается открытым. У каждого судьи своя система подсчета, и он всегда найдет оправдание своей оценке. Знаю, что сам настроен закопать «нолик» Усмана в Сан-Диего. Меня это никак не волнует», — цитирует Шаблия MMA.Metaratings.

7 сентября на турнире Bellator Champions Series в Сан-Диего состоится поединок Александра Шаблия и Усмана Нурмагомедова. Оба бойца должны были встретиться в финале Гран-при Bellator, но из-за того, что организация была продана, их встреча будет носить только титульный характер.

Источник: MMA.Metaratings
Усман Нурмагомедов
ММА
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