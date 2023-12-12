Шлеменко — о жизни после смерти: «То, что это не конец, — это однозначно»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (63-15) признался, что не боится смерти и считает, что главное в жизни — не потерять достоинства.

«Что будет после смерти? Я не знаю, я не умирал, я могу только догадываться. Но я точно знаю, что не закончится это так, что-то будет. Что — мне сложно сказать. То, что это не конец, — это однозначно. Что-то будет. Меня не то что смерть, меня ничего не пугает. Жизнь пожил достаточно много, уже 39 лет, и много было страхов в этой жизни, многие страхи пережил достойно, как я считаю. Самое главное — не потерять достоинства мужского», — сказал Шлеменко «СЭ».

Шлеменко и Александр Илич (15-5) проведут реванш 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17.