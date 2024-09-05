Штырков — о бое Усмана Нурмагомедова и Шаблия: «Будут искры»

Российский боец Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка между чемпионом Bellator в легком весе Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием.

«Не буду оригинален. Усман побеждал хороших бойцов, но не встречался с такими ребятами как Шаблий. Кто-то на спаде был, кто-то на увольнении. Александр — боец, находящийся на своем восхождении и победной серии. Будут искры. Это чистый титульник двух первых номероd. Шаблий очень серьезный парень. Именно в этом поединке каждый из них покажет сам, насколько высокий у него уровень», — сказал Штырков Metaratings.ru.

Бой Шаблия и Нурмагомедова состоится 7 сентября в Сан-Диего (США) в рамках турнира Bellator Champions Series. Шаблий последний раз выходил в клетку в ноябре 2023 года на турнире Bellator 301, выиграв у Патрики Фрейре единогласным решением судей.

Нурмагомедов последний бой провел в октябре 2023 года на турнире Bellator 300, победив Брента Примуса единогласным решением судей, но позже поединок был признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы Усмана.