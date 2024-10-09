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9 октября, 03:14

Сидельников вспомнил о своем курьезном поражении от Кереша в Bellator

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский боец Кирилл Сидельников вспомнил свое поражение от Адама Кереша в Bellator.

«Нелепая ситуация. Первым ударом я сломал большой палец. Далее, когда он начал вставать, схватил меня за шорты. Причем схватил за резинку. Я начал обращаться к судье, поправлять шорты. Судья не отреагировал, и дальше из ниоткуда в мою голову «свалилась» нога. Стечение обстоятельств, хотя соперник был сильно проходной. Никто не застрахован. Я перевел Кереша, и он начал цепляться так, что я чувствую, как шорты спадают. Начал поправлять и не успел перестроиться», — приводит Metaratings слова Сидельникова.

Поединок состоялся в ноябре 2018 года, Сидельников уступил техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: Metaratings

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