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Сегодня, 11:03

Соперник Немкова дисквалифицирован на год за допинг

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион PFL в тяжелом весе Бруно Каппелозза (15-7) дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.

В образце мочи, взятом 17 апреля 2024 года, были обнаружены запрещенные вещества: кломифен и его метаболит дезэтил-кломифен. Каппелозза сможет вернуться к боям не раньше 17 апреля 2025 года.

Это уже второй случай, когда Каппелозза провалил допинг-тест. Первый раз это произошло 7 апреля 2023 года, когда в его организме обнаружили дростанолон. За это нарушение он был дисквалифицирован на девять месяцев.

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Вадим Немков (18-2) победил Каппелоззу сабмишном во втором раунде. Поединок состоялся 24 февраля в совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бруно Каппелозза
Вадим Немков
ММА
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