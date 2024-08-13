Соперник Немкова дисквалифицирован на год за допинг

Экс-чемпион PFL в тяжелом весе Бруно Каппелозза (15-7) дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.

В образце мочи, взятом 17 апреля 2024 года, были обнаружены запрещенные вещества: кломифен и его метаболит дезэтил-кломифен. Каппелозза сможет вернуться к боям не раньше 17 апреля 2025 года.

Это уже второй случай, когда Каппелозза провалил допинг-тест. Первый раз это произошло 7 апреля 2023 года, когда в его организме обнаружили дростанолон. За это нарушение он был дисквалифицирован на девять месяцев.

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Вадим Немков (18-2) победил Каппелоззу сабмишном во втором раунде. Поединок состоялся 24 февраля в совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.