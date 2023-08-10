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Bellator

Сегодня, 07:20

Стали известны 4 титульных боя, которые пройдут на Bellator 300

Давид Хачатрян
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На юбилейном для Bellator турнире состоятся сразу четыре титульных боя, в том числе поединок в рамках Гран-при в легком весе между чемпионом Усманом Нурмагомедовым (17-0) и Брентом Примусом (12-3).

Также состоится поединок между чемпионкой женского полулегкого веса Bellator Крис Сайборг (26-2) и первым номером рейтинга Кэт Зингано (14-4), реванш между чемпионом в тяжелом весе Райаном Бэйдером (31-7) и Линтоном Васселлом (24-8), а также бой между чемпионкой наилегчайшего женского дивизиона Лиз Кармуш (19-7) и вторым номером рейтинга Илима-Лей Макфарлейн (13-2).

Турнир Bellator 300? пройдет 7 октября в Сан-Хосе, США.

Bellator (Беллатор)
Брент Примус
Усман Нурмагомедов
ММА
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