Токов рассказал, как в команде восприняли его желание готовиться под руководством Магомедалиева

Российский боец Bellator Анатолий Токов рассказал, как в команде Fedor Team восприняли его желание готовиться в Дагестане под руководством Расула Магомедалиева.

«Я поговорил с директором клуба Денисом Александровичем Куриловым и с тренерами, что поеду на сборы в Дагестан. У нас нормально относятся к тому, когда спортсмен едет в другой зал, проблем нет, никто этого не запрещает.

Борьба тут действительно хорошая. Я решил улучшить этот аспект и вообще функционал. Кроме того, решил сменить лагерь, потому что, если постоянно готовиться дома, стены начинают давить", — цитирует Токова MMA.Metaratings.ru.

Ранее тренер Владимира Минеева Расул Магомедалиев заявил, что Анатолий Токов будет готовиться у него к своим следующим поединкам.