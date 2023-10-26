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Bellator

26 октября, 11:40

Токов рассказал, как в команде восприняли его желание готовиться под руководством Магомедалиева

Виктория Кравченко
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Российский боец Bellator Анатолий Токов рассказал, как в команде Fedor Team восприняли его желание готовиться в Дагестане под руководством Расула Магомедалиева.

«Я поговорил с директором клуба Денисом Александровичем Куриловым и с тренерами, что поеду на сборы в Дагестан. У нас нормально относятся к тому, когда спортсмен едет в другой зал, проблем нет, никто этого не запрещает.

Борьба тут действительно хорошая. Я решил улучшить этот аспект и вообще функционал. Кроме того, решил сменить лагерь, потому что, если постоянно готовиться дома, стены начинают давить", — цитирует Токова MMA.Metaratings.ru.

Ранее тренер Владимира Минеева Расул Магомедалиев заявил, что Анатолий Токов будет готовиться у него к своим следующим поединкам.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tokov-v-dagestane-reshil-uluchshit-borbu-i-funkcional-298917/
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