Анатолий Токов готов перейти в UFC: «Я только за»

Анатолий Токов сообщил, что не против продолжить карьеру в UFC

Третий номер рейтинга Bellator в среднем весе Анатолий Токов (31-3) сообщил «СЭ», что не прочь продолжить карьеру в UFC.

«UFC интересно, почему нет? Мне осталось лет пять еще выступать, поэтому почему бы и нет? Если будет нормальное предложение, если мы не договоримся с Bellator, то почему нет? Я только за. Вроде силы есть», — сказал Токов в интервью «СЭ».

Токов в прошлом бою потерпел поражение от чемпиона Джонни Эблена (14-0) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 4 февраля на Bellator 290 в Инглвуде, США.